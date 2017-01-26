قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من الأفضل إلغاء اجتماع مرتقب مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إذا كانت المكسيك غير راغبة في دفع تكاليف الجدار الحدودي الذي سيتم تشييده عند الحدود بين البلدين.

وأضاف ترامب - في تغريدة على موقع تويتر نقلها راديو (سوا) الأمريكي - أن الولايات المتحدة خسرت عددا كبيرا من الوظائف بسبب اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال - في وقت سابق - إن الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك يجب أن يصبح جاهزا في غضون 180 يوما، مؤكدا أن المكسيك ستعوض الولايات المتحدة عن تكاليفه بشكل أو بآخر.

يذكر أن الرئيس المكسيكي قد أدان قرار ترامب ببناء جدار بين البلدين، مشددا على أن بلاده لن تدفع تكاليف بناء ذلك الجدار.