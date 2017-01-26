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شكل دماغك.. يتحكم بمزاجك
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شكل دماغك.. يتحكم بمزاجك

الخميس، 26 يناير 2017 06:20 م

إذا كان مزاجك متقلبا، أو كنت عصبيا، فإن الطبقة الخارجية للدماغ التي تسمى القشرة ربما تكون أكثر سمكا لديك أو أقل بالتجاعيد من أقرانك، بحسب تقرير نقله موقع سكاي نيوز.

وقام فريق من جامعة كامبردج بدراسة صور لأدمغة 507 أشخاص، في محاولة لربط شكل الدماغ بالسمات الشخصية الرئيسية.

وخلص الفريق إلى أن الطبقة الخارجية للدماغ، تكون أكثر سمكا وأقل تعرجا في أدمغة الناس الأكثر عصبية، وهم أكثر عرضة لتقلبات المزاج والاضطرابات النفسية.

في المقابل، فإن الشخصيات المنفتحة، التي ترتبط صفاتهم بالفضول والإبداع، تكون الطبقة الخارجية من أدمغتهم أكثر تعرجا في بعض المناطق مع مساحة سطحية أكبر.

وقال الباحث لوكا باسامونتي إن “تطبيقات البجث على المدى البعيد يمكن أن تشمل التشخيص المبكر للقلق الشديد والاضطرابات النفسية الأخرى”.

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