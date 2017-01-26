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بكرى يهنئ الشرطة المصرية بعيدها
مصطفى بكري

بكرى يهنئ الشرطة المصرية بعيدها

الخميس، 26 يناير 2017 07:26 م
كتب - متابعات

قدم الإعلامي مصطفى بكري، التهنئة للشعب المصري ورجال الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ 65.

وقال بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، “كل عام ومصر وشعبها بخير وشرطتنا المصرية الباسلة برجالها الشرفاء الأوفياء بألف خير، مشيرَا إلى أن مصر واجهت وتواجه وتتحدى كل قوى الشر برجالها الأبطال، شرفاء الوطن الذين يقدمون التضحية بلا حدود”.

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