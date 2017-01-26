أكدت متصلة تدعى “أم جنى” أنها متزوجة منذ 23 عامًا، وزوجها يشك فيها ويعاملها بطريقة غير لائقة، ووصل الأمر للتلفظ بشتائم غير لائقة، موضحة أنه مريض نفسي ويتعالج بسبب هذا الشك، ولكنه يرفض تناول الأدوية، متابعه: “أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه”.

وردت الدكتورة سعاد صالح الداعية الإسلامية، في برنامج “فقه المرأة” المذاع على فضائية الحياة، مساء الخميس، أنها أمام زوج مريض نفسي، والعلاقة الزوجية مقسمة في المسؤولية بين الزوجين، وأن الزوج عليه الواجبات المادية، والزوجة عليها الجانب النفسي.

وشددت على أن القرآن جعل الزواج سكينة ورحمة، موجهةً حديثها لها قائله: “إنتي المسؤولة عن المحافظة على أسرتك وبناتك، ولو الرجل أخطأ أناقشه، ومتعاملش معاه كتلميذ أخطأ”.