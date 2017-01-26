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السد القطري يجدد تعاقده مع تشافي
تشافي هيرنانديز - تشافي هرنانديز

السد القطري يجدد تعاقده مع تشافي

الخميس، 26 يناير 2017 06:25 م

أعلن نادى السد القطرى اليوم، الخميس، أن تشافى هيرنانديز، قائد فريق برشلونة الإسبانى السابق، جدد تعاقده مع النادى لمدة موسم واحد.
وذكر الموقع الرسمى لنادى السد القطرى، أن تشافى هيرنانديز وقع على عقد جديد يستمر بموجبه مع الفريق السداوى حتى موسم 2017 – 2018.
يذكر أن تشافى انضم لصفوف السد القطرى فى بداية موسم 2015- 2016، بعقد لمدة موسمين، وبالتالى سيكمل تشافى الموسم الثالث له مع النادى.
ويحتل السد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى القطرى برصيد 40 نقطة، خلف لخويا “المتصدر” بفارق ثلاث نقاط.
وتمكن تشافى من تسجيل 6 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى القطرى مع فريق السد.

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