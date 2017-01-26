بالنسبة لكثيرين لا يوجد أسوأ من أن تستيقظ في منتصف الليل، لتجد نفسك غير قادر على العودة إلى النوم، لذلك توصل خبراء إلى بعض “التقنيات” التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في الرجوع إلى النوم.

فقد قال الاختصاصي في النوم، الدكتور مايكل بريوس، “لا تذهب إلى الحمام إلا إذا كنت حقا في حاجة إليه”.

وأضاف “بمجرد القيام من سريرك ترتفع نبضات قلبك.. يجب أن تكون النبضات عادية حتى تكون في حالة تسمح لك بالرجوع إلى النوم”.

وتابع قائلا “نبضات القلب تختلف من شخص إلى آخر.. لكن عادة تبلغ حوالي 60 نبضة في الدقيقة”، في ذلك الوقت.

ومن بين النصائح الأخرى التي قدمها الدكتور مايكل بريوس الاسترخاء وعدم التطلع بالساعة، إذ قال “عادة عندما نستيقظ في منتصف الليل تتكون لدينا الرغبة في معرفة كم الساعة وكم باقي من الوقت قبل الاستيقاظ بصفة نهائية، وهو الشيء الذي يربكنا ويقلقنا، خاصة إذا وجدنا أنه لم يتبق إلا ساعات قليلة”.

وأضاف: “أفضل ما يمكن القيام به في هذه الحالة هو عدم التفكير في الأمر. استرخ فقط.. صفّ ذهنك”.