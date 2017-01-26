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أب يغتصب ابنته.. والأم تكشف عن تفاصيل القصة المروعة!
اغتصاب

أب يغتصب ابنته.. والأم تكشف عن تفاصيل القصة المروعة!

الخميس، 26 يناير 2017 06:34 م
كتب - متابعات

كشفت متصلة ببرنامج “فقه المرأة” المذاع على شاشة “الحياة”، عن أن زوجها اعتدى جنسيًا على نجلته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، وحاولت الابنه الانتحار، ولكنهم أنقذوها، موضحة أنها انفصلت عن زوحها، وعادت إليه مرة آخرى.

ولفتت إلى أن زوجها تسبب في مرض ابنتها بحالة نفسية سيئة، وتابعت: “كل شوية يقولها انتي السبب في خراب البيت، ولو مكنتيش قولتي لماما مكنش حصل الانفصال ده، وبنتي مش عايزانا ننفصل عشان حاسه إنها السبب وحاولت الانتحار تاني”، وتسائلت: “هل لو رجع يعيش معانا حرام ولا حلال”.

وردت عليها الدكتور سعاد صالح الداعية الاسلامية، ومقدمة البرنامج، قائله: “ده قرارك إنتي وبنتك وأنا لا أملك فيه شئ”.

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