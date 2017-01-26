7 طرق للحصول على عضلات بطن مقسمةالخميس، 26 يناير 2017 06:09 م
للتمتع بمظهر جذاب، يسعى كثير من الرجال للحصول على عضلات بطن مشدودة، بارزة ومقسمة أو ما يعرف بـ“Six Packs”.
إذا كنت من أولئك الرجال المهتمين بعضلات البطن المفتولة، فإليك 7 نصائح سرية تساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، عن خبراء مختصين وهي كالآتي:
1- ممارسة الرياضة يومياً
يتطلب الحصول على عضلات البطن المقسمة والتي تجعل الرجال أكثر جاذبية، ممارسة الرياضة بشكل يومي في الصالات الرياضية وعدم التوقف ولو ليوم واحد.
2- المزج بين رفع الأثقال وتمارين البطن
وللحصول على العضلات المطلوبة سريعاً يتعين المزج بين رياضة رفع الأثقال وتمارين البطن بشكل يومي، دون الاكتفاء بأحدهما.
3- الاستعانة بمدرب كمال أجسام
لضمان أفضل النتائج، ينصح بالاستعانة بمدرب شخصي متخصص في كمال الأجسام.
4- الاهتمام بتناول البروتين
الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الحليب واللحوم الخالية من الدهون كجزء أساسي من نظامك الغذائي اليومي، يساعد على بناء العضلات.
5- بروتين مصل الحليب
يعد بروتين مصل الحليب من أفضل الوسائل التي تساعد في بناء العضلات بسرعة، ويمكن تناوله بإضافته إلى الشوفان، لكن ينصح بعدم تناوله بدون استشارة الطبيب.
6- الاهتمام بوجبات ما قبل وبعد التمرين
من الضروري لبناء العضلات، التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قبل ممارسة الرياضة والأطعمة الغنية بالبروتين فور الانتهاء من التمارين.
7- التمارين الخاصة بشد البطن
تعد ممارسة التمارين الخاصة بشد عضلات البطن من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، أمراً لابد منه للحصول على عضلات بطن مقسمة.
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