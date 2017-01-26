

أكد الكاتب التركى، يافوز أجار، في تقرير مطول جاء تحت عنوان ” تصدعات في محور تركيا – الخليج بقيادة السعودية”، إن الرياض بدأت تشعر بالغضب تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان، وتشعر أنها تعرضت للغدر في تحركاته الأخيرة.

وأضاف “أجار” في تقريره المنشور على موقع صحيفة “الزمان” التركية، إلى “أن تغيير موقف الرئيس التركى تجاه نظيره السوري بشار الأسد، مثل صدمة للحلف الخليجى بعدما ظلت استمرت دعوته برحيل النظام السوري لمدة 5 أعوام تماهيا مع رد الفعل الخليجى، لكنه في نهاية المطاف صدم جميع الأطراف وتراجع عن رحيل بشار”.

وأردف الكاتب أن هناك حالة فتور في العلاقات بعدما هرول أردوغان، إلى إيران متناسيا الخلافات بينها وبين العواصم الخليجية واندفاعه للتحالف مع النظام الروسي وتحويل دفة تحالفاته الإقليمية بصورة كبيرة.

واستطرد، كما أن الحملة التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمساندة الشعب السوري في مدينة حلب، مقابل اتفاقية انسحاب الفصائل المسلحة المعارضة الموقعة بين كل من موسكو وأنقرة من علامات هذه البرودة بين الأخيرة والمملكة.

ونوه الكاتب التركى إلى بوادر الأزمة بين أردوغان ودول الخليج، وهو ما دفع الكويت لتبنى حوارا مع الجانب الإيرانى لاستعادة دور المملكة العربية السعودية المختطف في ملفات المنطقة.