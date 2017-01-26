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سلطنة عُمان تقصى المنتخب العسكري المصري من المونديال
منتخب مصر العسكري ـالمنتخب العسكري‎

سلطنة عُمان تقصى المنتخب العسكري المصري من المونديال

الخميس، 26 يناير 2017 06:08 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أقصى المنتبخ العسكري لسلطنة عمان نظيره المصري من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بملاعب الأول بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة اهداف مقابل هدف.

تقدم أحمد الشيخ للمنتخب العسكرى فى الدقيقة 71، وتعادل عبد العزيز المقداد للمنتخب العمانى فى الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ونجح المقداد فى إضافة الهدف الثانى له فى الدقيقة 94، ثم تعادل أحمد سامى فى الدقيقة 96، لتصبح النتيجة 2-2 واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى أعلنت فوز عمان 4/1.

وأهدر حسام باولو وأحمد سامى ركلات ترجيح الفراعنة ، وينتظر منتخب عمان  الفائز من مواجهة قطر مع سوريا، والمقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، ليكون طرف المباراة النهائية لكأس العالم العسكرى والمقرر لها السبت المقبل.

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