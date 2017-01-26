خلصت مجموعة جديدة من الأبحاث إلى ضرورة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية بما يعادل 2% من مجموع السعرات الحرارية المتناولة يومياً، وذلك لما لها من فوائد تفوق التوقعات.

وتوجد تلك الأحماض الغنية بالفوائد في عدد من المواد الغذائية منها، بذور الكتان، والجوز، وفول الصويا، والفاصوليا، والتوفو، والأسماك، وغيرها، وفيما يلي عدد من فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي ستجعلكم تعتمدونها كجزء من نظامكم الغذائي اليومي، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- مكافحة الالتهابات

أثبتت الأبحاث قدرة أحماض أوميجا 3 الدهنية الهائلة في محاربة كافة أنواع الالتهابات سواء المزمنة أو العارضة، من خلال القضاء على الخلايا والمواد الكيميائية المسببة.

2- علاج آلام المفاصل

تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير في علاج آلام المفاصل، حيث ينصح عادة من يعانون بالاستعانة بمكملات زيت السمك، لاحتوائها على كمية كبيرة من أوميجا3.

3- الوقاية من أمراض القلب

أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك البحرية الغنية بأحماض أوميغا3، بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وذلك لأنها تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية بالجسم، والتي تعتبر من مسببات انسداد الشرايين.

4- التغلب على الاكتئاب

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية بانتظام يحسن الحالة المزاجية، لتدخله في عمليات كيميائية بالدماغ تمنح شعور السعادة، ما يمنع الاكتئاب ويحسن الحالة النفسية.

5- تعزيز نمو الأجنة

تنصح الحوامل عادة بتناول أوميجا 3 لما له من فائدة كبيرة في تعزيز نمو الجنين داخل رحم الأم.