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9 خطوات وتحصل على أسنان ناصعة البياض
اسنان

9 خطوات وتحصل على أسنان ناصعة البياض

الخميس، 26 يناير 2017 05:52 م

يرغب جميع الناس في الحصول على أسنان بيضاء لامعة، لذلك يلجؤون إلى مجموعة من الوسائل للوصول إلى مبتاغهم، من بينها الليزر أو شرائط التبييض، وغالبا ما تكون لها انعكاسات سلبية على أسنانهم.

وفيما يلي بعض النصائح المقدمة من ريتشارد ماركس، طبيب الأسنان، لتبييض أسنانكم باستعمال طرق طبيعية، حسب “سكاي نيوز” عربية:

1- صودا الخبز: هو معجون طبيعي للأسنان، حيث ينصح بخلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء وغسل الأسنان ببه.

2- الفراولة: تناول الفراولة لأنها تحتوي على حمض الماليك، المفيدة للأسنان.

3- الماء الدافئ والملح: الملح يساعد على تبييض الأسنان بشكل طبيعي ويقتل الجراثيم.

4- الأطعمة البيضاء: مثل الدجاج والأرز والأسماك وتجنب الأطعمة مثل العنب البري والوجبات السريعة والشمندر (البنجر).

5- التفاح: يعتبر من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان، سواء لتبيضها أو لتقويتها.

6- الماء والحليب: الكالسيوم الموجود في الحليب يقوي مينا الأسنان وعظم الفك، بينما الماء هو مطهر طبيعي.

7- الجبن: لأنه يحتوي على كمية مهمة جداً من الكالسيوم، الذي يحافظ على الأسنان.

8- زيت جوز الهند: يزيل البكتيريا وينظف اللثة، ضع ملعقة منه في فمك لمدة 15 دقيقة.

9- الفحم: هو وسيلة أخرى فعالة للمساعدة على تنظيف وتبييض الأسنان.

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