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نبيه بري يستعرض مع فيديريكا موغريني وكريستينا لاسن التطورات في لبنان والمنطقة
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

نبيه بري يستعرض مع فيديريكا موغريني وكريستينا لاسن التطورات في لبنان والمنطقة

الخميس، 26 يناير 2017 06:25 م

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه اليوم الخميس، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن التطورات في لبنان والمنطقة ودور مجلس النواب وقانون الانتخاب النيابية وإجراء هذه الانتخابات.
وقالت موغريني عقب اللقاء انها بحثت مع نبيه بري عودة عمل مجلس النواب اللبناني بنشاطه الكامل وكذلك المشاريع المهمة للبنانيين وللمنطقة أيضا ، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم الدعم الكامل لعودة عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة .

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