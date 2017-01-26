كشف الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن منح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، راحة غدا الجمعة قبل التواجد في تدريبات الفريق الأبيض بعد إجراء العملية الجراحية بعد حصوله على “حقنة” بطريقة خاطئة.

وتواجد شيكابالا في مباراة الزمالك الودية اليوم التي أقيمت على ملعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر أمام فريق صيد المحلة والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وشاهد شيكابالا المباراة الودية ثم غادر الملعب مباشرة.

