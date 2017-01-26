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شاومي تبيع نصف مليون هاتف ذكي في 10 دقائق
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شاومي تبيع نصف مليون هاتف ذكي في 10 دقائق

الخميس، 26 يناير 2017 05:35 م

تحقق الشركة الصينية “شاومي” نجاحا لا مثيل له في أسواق الهواتف الذكية الهندية بينما يكافح عمالقة التكنولوجيا من أجل تحقيق نمو سريع وضخم في المبيعات.

وقالت شاومي إنها باعت أكثر من 250 ألف جهاز Redmi 4 خلال 10 دقائق، ليكون هذا “أكبر عملية بيع للهواتف الذكية” في تاريخ البلاد.

وعُرض الهاتف للبيع في الهند من خلال Flipkart وموقع الشركة Mi.com، حيث أُطلق هاتف Redmi Note 4 خلال الأسبوع الماضي ليكون خليفة الهاتف الذي حقق أعلى مبيعات في الهند، Redmi Note 3.

وقال هوغو بارا، مسؤول المبيعات في الشركة من خلال حدث إعلامي في نيودلهي، إن شاومي باعت نحو 3.6 مليون وحدة من هاتف Redmi Note 3 في الهند خلال العام الماضي.

وزُودت كاميرا هاتف Redmi Note 4 بأجهزة استشعار متطورة، وقدرة أعلى للبطارية، بالإضافة إلى تطوير شاشة العرض وجودة الصوت وغير ذلك، والأهم من ذلك، يقدم الهاتف مجموعة من المواصفات العالية بأسعار منافسة.

ويوجد 3 نماذج من هاتف Redmi Note 4: الأول بذاكرة عشوائية 2 غيغابايت وسعة داخلية 16 غيغابايت (150 دولار)، والثاني بذاكرة عشوائية 3 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت (165 دولار)، إضافة إلى نموذج بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت (190 دولار).

وقال السيد أجاي ياداف، رئيس Mobiles و Flipkart: “إن الإقبال الهائل على هاتف Redmi Note 4 يشير إلى ثقة عملائنا بـ Flipkart، وذلك من خلال شرائهم للهواتف الذكية المفضلة لديهم”.

لقد أصبحت شاومي العلامة التجارية للهواتف الذكية المهيمنة في الهند، وذلك بعد سنتين ونصف من دخول الشركة إلى البلاد. وقالت الشركة إنها تخطت حاجز المليار دولار كعائدات سنوية خلال العام الماضي في الهند.

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