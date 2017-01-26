فاز الزمالك على صيد المحلة (2-0) في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

سجل هدفي الزمالك، أحمد رفعت، ومصطفى فتحي، في الشوط الأول.

ويستعد الزمالك، لمباراة الأوليمبي، في 3 فبراير المقبل، بكأس مصر، بجانب الاستعداد لمواجهة الأهلي في السوبر المصري في العاشر من الشهر ذاته في الإمارات.

خاض الزمالك، المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش، أسامة إبراهيم، شوقي السعيد، محمود الشحات، محمد ناصف، صلاح ريكو، معروف يوسف، أحمد رفعت، مصطفى فتحي، محمد إبراهيم، أحمد جعفر.

من ناحية أخرى، أدى باسم مرسي مهاجم الفريق، تدريبات بدنية تحت إشراف البرازيلى ماركو رودريجو مدرب الأحمال، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لمباريات الفريق الفترة المقبلة.

كما يبدأ أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، التدريبات التأهيلية خلال 4 أيام، خاصة وأنه شعر بتحسن كبير في قدمه بعدما تعرض لإصابة مع المنتخب بمزق في العضلة الخلفية.

ويرغب أحمد الشناوي، في اللحاق بمباراة الأهلي في السوبر المصري.

يذكر أن الدوري المصري، متوقف منذ بداية الشهر الجاري، لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستمر حتى 5 فبراير/شباط المقبل.