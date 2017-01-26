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باسم يوسف يكشف مستجدات في كتاب ساخر
باسم يوسف

باسم يوسف يكشف مستجدات في كتاب ساخر

الخميس، 26 يناير 2017 05:47 م

 
أعلن الإعلامي الساخر باسم يوسف عن كتابه الجديد الذي يؤرخ فيه تحوله من جراح قلب إلى ناقد سياسي، ويقدم نظرة حاسمة حول الربيع العربي، والثورة المصرية، والاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط الحديث.

ففي أول كتاب له، “ثورة للمبتدئين.. الضحك من خلال الربيع العربي” والذي نشر رابطا لتحميله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي يوسف مسيرة حياته، متحدثًا عن “النفاق، عدم الاستقرار والفساد الذي سيطر لفترة طويلة على السياسة المصرية”، بحسب ما جاء في ملخص الكتاب.

ويروي الإعلامي الساخر في كتابه كيفية “التستر على الاشتباكات العنيفة في ميدان التحرير، إلى إعلان الحكومة أنها صنعت أول آلة في العالم لعلاج الإيدز، إلى إدانة المسئولين الذين ادعوا أنه كان عميلًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجُنّد من قبل جون ستيوارت لإسقاط البلاد من خلال السخرية، وغير ذلك.

كما يتطرق يوسف في كتابه كذلك إلى القصص المثيرة والملهمة لبرنامجه التليفزيوني الشعبي وصعوده باعتباره الرجل المضحك الأكثر إثارة للجدل في مصر.

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