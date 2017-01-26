10 عائلات فلسطينية توقع عقودا مع "الأمم المتحدة" لإعادة بناء منازلها في غزةالخميس، 26 يناير 2017 05:39 م
وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم الخميس، عقودا مع العائلات العشر الأولى التي دمرت منازلها خلال حرب عام 2014 في غزة، في إطار مشروع إعادة إعمار المساكن التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة، “تأتي العائلات العشر الاولى المستفيدة هذه ضمن قائمة تضم 100 عائلة أخرى في غزة ممن ستتلقى الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة إعمار منازلها، وبالتالي إعادة بناء حياتها”.
وأضاف البيان “يدور الهدف الرئيسي وراء هذا المشروع في توفير الدعم القانوني، والمالي، والتقني للعائلات الأكثر حاجة وضعفا من العائلات النازحة داخليا والتي دمرت منازلها خلال الحرب الأخيرة، ويهدف هذا المشروع أولا إلى إنشاء وحماية الوحدات السكنية، إلى جانب توفير الحقوق القانونية والملكية للعائلات النازحة داخليا، وتأكيد وتعزيز أمن امتلاك المنازل عند الضرورة، مع تقديم المنح المالية والدعم التقني، لإعادة بناء المنازل بالجودة والاستدامة المطلوبة”.
وسيلعب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع دورا استشاريا خلال عملية البناء الإنشائية، وذلك لضمان جودة وأمن الهياكل من أجل سلامة العائلات التي ستعيش فيها وفقا لأفضل المعايير.
من جهة أخرى، أنشأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع نظام عمل إلكترونيا من أجل تسهيل معالجة المساعدات، حيث سيتيح النظام إمكانية المتابعة العلنية للتقدم المحرز بدءا من عملية اختيار المستفيدين، وصولا إلى عملية تقييم الآثار، وذلك في ظل الجهود المبذولة من أجل تحسين مشاركة المعلومات المحرزة في عملية إعادة الإعمار في غزة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس، وقع والحكومة الألمانية بواسطة بنك التنمية الألماني (KfW) اتفاقية بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وبتعاون وثيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في شهر يوليو العام الماضي، تهدف إلى إعادة بناء ما يقارب 100 من البيوت المدمرة كليا في غزة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
وزير المالية :ندرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية".
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر قد تبيع سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار فى أول طرح فى أسواق المال الدولية بعد تعويم ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
-
عيش الغراب يقي من الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماليزيا، أن عيش الغراب “المشروم” يمكن أن يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، لانه يحتوي على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دورا في خفض أو تأخير ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
-
جمال عيد: البرعي «رهينة الدولة البوليسية»
انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد منع السلطات المصرية للناشط نجاد البرعي من السفر، واصفا إياه بـ”رهينة الدولة البوليسية” – على حد تعبيره. وقال عيد من خلال تغريده له ...Thu, 26 Jan 2017 13:02:39 GMT
-
تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة
نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية. وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل ...Thu, 26 Jan 2017 14:42:14 GMT
-
25 فبراير.. محاكمة أحمد موسى في «التسريبات»
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي “أحمد موسى”، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير ...Thu, 26 Jan 2017 12:48:53 GMT
-
ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو
لم تجد الفنانة السورية ديمة بياعة حرجاً في مشاركة محبيها بجلسة تجميلية خضعت لها في إحدى مراكز التجميل للعناية ببشرتها. ديمة نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
حكم بإلغاء فرض الحراسة على «نقابة التجاريين»
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها، بعد قبول ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
ضبط «ضابط شرطة» متهم بالنصب على المواطنينThu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT