لأول مرة في الشرق الأوسط و إفريقيا.. البحث العلمي يطلق مسابقة مختبر الشهرةالخميس، 26 يناير 2017 04:56 م
تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ستبدأ أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة Fame Labبالقاهرة بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر وذلك يوم الأحد 29 يناير2017 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.
تعد مسابقة ” مختبر الشهرة ” تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و المجلس الثقافي البريطاني ،والراعي الرسمي للمسابقة مؤسسة الألفي وجامعة الإسكندرية وجامعة قناة السويس وجامعة بني سويف والجامعة الأمريكية وجامعة النيل و الراعي الإعلامي هو قناة سي بي سي إكسترا نيوز CBC extra news .
ما هي مسابقة مختبر الشهرة ؟
هي مسابقة للتواصل العلمي شبيهة بالبرنامج التليفزيونيPop Idol ، حيث لا يتوافر لدى المتسابقين سوى ٣ دقائق فقط لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من ٣-٤ أعضاء متميزين لهم خبرة في مجالات التخصص ذات الصلة (العلوم والاتصال والتسويق( بتقييم المتسابقين على أساس المحتوى العلمي ، ووضوح الأداء لأي موضوع علمي يتم اختياره بالإضافة إلى قوة حضورهم على المسرح لتؤهل الأفضل منهم للصعود إلى المرحلة التالية.
و سيقام في مصر 6 جولات محلية في عدة محافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والسويس و طنطا، وبنى سويف من أجل اختيار من 10إلي 12فائز للمشاركة في المسابقة النهائية والتي ستقام في شهر أبريل 2017 في القاهرة.
وستقدم جوائز قيمة للـمتسابقين المؤهلين من الجولات المحلية،وسيحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة حيث يمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2017.
تهدف مختبر الشهرةFameLab® إلى تشجيع شباب العلماء في مجالات العلوم الحياتية،الأساسية والهندسية و الذين تتراوح أعمارهم من 18 و حتى 40 عاماً على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالاً ملهماً لمستقبلهم الوظيفي ،و تعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.
حيث تم تنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام2009FameLab® Egyptوذلك لدعم جهود الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم ،وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به العلوم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدول .
و لقد زاد عدد المتقدمين للمسابقة من عام 2016 إلي عام 2017 بنسبه تصل إلي 47% ،حيث وصل العدد هذا العام إلي 1779 في المجالات المختلفة.
و من الجدير بالذكر أن هذه المسابقة بدأت بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون(NESTA) بالمملكة المتحدة في عام 2004.
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