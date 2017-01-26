شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما حادا علي رئيس المكسيك انريكى بينيا نييتو، على خلفية الجدار الحدودى الذى قرر ترامب بناءه على طول الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”:”إذا كانت المكسيك غير مستعدة لدفع ثمن الجدار، فإنه سيكون من الأفضل أن تلغى اللقاء المرتقب بيننا”.

وتابع:” الولايات المتحدة لديها عجز تجارى مع المكسيك يبلغ 60 مليار دولار، والصفقة كانت من جانب واحد من بداية اتفاقية “نافتا” وخسرت عدد ضخم من الوظائف والشركات”.

كان من المقرر أن يزور الرئيس المكسيكى انريكى بينيا نييتو الولايات المتحدة 31 يناير الجارى لمناقشة موضوعات على رأسها التجارة والهجرة والأمن مع ترامب.



ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، الذى كان فى مقدمة تعهداته خلال حملته الانتخابية. كما أصدر أمرا بتجريد المدن الأمريكية التى توفر ملاذات للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية من التمويل المقدم إليها.