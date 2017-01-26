مسؤول ليبي يطالب بالاستثمار في الصناعة النفطية للمساعدة على توحيد البلادالخميس، 26 يناير 2017 04:55 م
طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، المجتمع الدولي بضرورة مساعدة بلاده في التخلص من عمليات تهريب النفط والاستثمار في البلاد من أجل المساعدة على توحيدها.
وقال صنع الله - في تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية والتي بثتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إن المجتمع الدولي فقد مسئوليته الأخلاقية في ليبيا، ويمكنه مساعدة البلاد بطريقة أفضل من خلال العمل على إنهاء تهريب النفط وتوفير الاستثمارات لزيادة الإنتاج.
وأعلن صنع الله عن إنهاء ليبيا لحالة وقف الاستثمار الأجنبي التي كانت قد فرضتها بحق صناعتها النفطية منذ عام 2011، حيث أصاب البلاد حالة من الجمود السياسي والفساد لم تشهدها البلاد من قبل منذ الإطاحة بمعمر القذافي بمساعدة القوات الغربية.
وينظر إلى استعادة إنتاج النفط على نطاق واسع باعتباره السبيل الوحيد لتعافي الاقتصاد الليبي المثقل بالديون.
ولفت صنع الله إلى فشل السياسيين الليبيين في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح أن ملايين الدولارات من عائدات تهريب النفط تقع حاليا في أيدي الجماعات المتطرفة.. كما حث الإدارة الأمريكية الجديدة على الانخراط في حل الأزمة فى ليبيا.
وحذر من أن الجماعات المتطرفة تحاول استخدام الأموال في التخطيط لمزيد من الهجمات على أوروبا، فضلا عن تمويل الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال المسئول الليبي إن عمليات التهريب تجري عن طريق البحر والبر عبر تونس، وتمثل ما يصل إلى 40٪ من استهلاك البلاد.. ولفت إلى صلة بين التهريب والهجرة والإرهاب، حيث إن حجم أموال تهريب النفط تصل الآن إلي مئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي يزيد من تعرض أوروبا لهجمات الإرهابيين المتطرفة.
وأكد على إمكانية تعزيز إنتاج النفط الليبي إلى 2ر1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، ولكن هذا قد يتطلب استثمارات في القطاع الخاص الأجنبي وموارد إضافية من البنك المركزي الليبي لإصلاح الحقول النفطية والموانئ المتضررة.
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