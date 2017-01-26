رأى الدكتور محمد وهدان العالم الأزهري، أنه من الضروري عقد دورات تدريبية للشباب المقبلين على الزواج، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء، حتى يعي الشباب ما لهم وما عليهم وتقل حالات الطلاق.

وقال خلال حواره ببرنامج “اسأل أزهري” المذاع على شاشة “ltc” مساء الخميس، أن مصر يوجد بها حالة طلاق كل 6 دقائق نتيجة عدم معرفة فقه الحياة الزوجية.

وأكد أن المشكلة أن الزواج أصبح نظام عظيم لا يفسده إلا المتزوجين، متابعًا: “البنت لما بتيجي تتجوز امها معلمتهاش يعني ايه زواج ويعني ايه تحترم زوجها، والعكس صحيح بالنسبة للرجال”.