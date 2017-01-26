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العلماء يدحضون إحدى فرضيات أصل الحياة على الأرض
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العلماء يدحضون إحدى فرضيات أصل الحياة على الأرض

الخميس، 26 يناير 2017 04:37 م

أكد علماء جيوفيزياء من السويد والدنمارك أن الفرضية التي تتحدث عن بدء ظهور الحياة على الأرض بعد اصطدام نيزك كبير بها لا أساس لها من الصحة.

ونقلت مجلة Nature Communications عن العلماء قولهم “أثبت كل الأبحاث أن الارتطام (النيزكي) بكوكب الأرض حدث قبل 468 مليون عام، وكل الدلائل تشير إلى أن التنوع الحياتي بدأ بالظهور على كوكب الأرض قبل ذلك بثلاثة ملايين عام تقريبا”.

وذكر العلماء أن المعلومات التي توصلوا إليها مبنية على أبحاث واختبارات بيولوجية أجروها على العديد من الأحافير التي عثروا عليها في مناطق مختلفة من السويد، واستطاعوا من خلالها تحديد عمر أقدم البقايا النيزكية الموجودة على كوكبنا.

وأضافوا: “الأبحاث تبين أن التنوع البيولوجي بدأ بالظهور على كوكب الأرض قبل 471 مليون عام، وأن تطور الكائنات الموجودة على كوكب الأرض استمر 25 مليون سنة تقريبا، وكل الفرضيات التي تتحدث عن ظهور الحياة على كوكبنا بعد الارتطام “النيزكي الكبير” هي مجرد هراء ولا أساس لها من الصحة”.

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