نوم الرضع في غرفة ذويهم يحد من حالات الموت المفاجئالخميس، 26 يناير 2017 04:31 م
يوصي أطباء الأطفال في الولايات المتحدة بضرورة نوم الأطفال الرضع في أول 6 أشهر من حياتهم على الأقل مع الوالدين من أجل تقليل خطر الوفاة خلال بالنوم.
ونشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصيات توضح أن الخيار الأمثل يتمثل ببقاء الرضع في غرفة آبائهم خلال الليل مدة سنة كاملة.
وفي نفس الوقت، تشدد توصيات أطباء الأطفال على ضرورة عدم نوم الرضيع على نفس السرير مع الآباء، لأن هذا الأمر يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع.
ويجب أن يرقد الرضيع للنوم على سطح ثابت دون وجود أي حشوات لينة أو وسائد.
وقالت الطبيبة لوري فيلدمان-ونتر، المشاركة في وضع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: “إن النوم في نفس الغرفة مع الآباء ولكن ليس في نفس السرير، قد يحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع بنسبة 50%”.
وأضافت لوري موضحة: “إن النوم في نفس سرير الآباء ينطوي على خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ عند الرضع، وهذا مهم جدا بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر، وكذلك بالنسبة للأطفال الذين ولدوا بوزن أقل من الوزن الطبيعي”.
وتشجع التوصيات الجديدة أيضا على ضرورة جمع الرضيع بأمه في أسرع وقت ممكن بعد الولادة، من أجل المساعدة على منع حدوث متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع.
وأشارت التوصيات التي نُشرت في دورية طب الأطفال، إلى أن الرضاعة الطبيعية قد تمنع متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع، ومع ذلك، يجب ألا تنام الأم مع رضيعها في نفس السرير.
جدير بالذكر، أن انتشار متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع قلّ في العقود الأخيرة مع حث الأطباء الآباء على جعل الرضع ينامون على ظهورهم بلا وسائد أو حشوات لينة أو لعَب توضع بجوارهم، مما قد يؤدي إلى تعرضهم لخطر الاختناق.
ويمكن أن تحدث حالات الوفاة هذه نتيجة مجموعة مختلفة من العوامل، بينها تشوهات في المخ أو مشكلات في الجهاز التنفسي عند الرضع، إضافة إلى نوم الطفل ووجهه إلى الأسفل على سطح لين، مما قد يؤدي إلى الاختناق.
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