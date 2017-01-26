 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 03:56 مساءً
روابط سريعة
مصرع إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من حيفا
مقتل إسرائيلي بانفجار سيارة في تل أبيب

مصرع إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من حيفا

الخميس، 26 يناير 2017 04:23 م
أ ش أ

لقي إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في انفجار سيارة في منطقة “كريات يام” القريبة من مدينة حيفا.
وقالت المصادر الإسرائيلية، إنها تحقق في خلفية الحادث دون استبعاد الخلفية الجنائية.
وفي حادث آخر، أصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح وصفت بالبسيطة جراء دهسه من قبل مركبة فلسطينية على حاجز عسكري بالقرب من سجن عوفر شرقي مدينة رام الله.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن حارس الأمن الإسرائيلي طلب من سائق السيارة الفلسطيني بالتوقف للفحص، ولكنه لم يمتثل لأوامر الشرطي واستمر بالسير ما تسبب في دهس حارس الأمن وإصابته في القدم، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار على إطارات السيارة والتي توقفت على أثر ذلك، وجرى اعتقال سائق السيارة الفلسطيني.
ه م غ/أ ع د

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3