لقي إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في انفجار سيارة في منطقة “كريات يام” القريبة من مدينة حيفا.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إنها تحقق في خلفية الحادث دون استبعاد الخلفية الجنائية.

وفي حادث آخر، أصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح وصفت بالبسيطة جراء دهسه من قبل مركبة فلسطينية على حاجز عسكري بالقرب من سجن عوفر شرقي مدينة رام الله.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن حارس الأمن الإسرائيلي طلب من سائق السيارة الفلسطيني بالتوقف للفحص، ولكنه لم يمتثل لأوامر الشرطي واستمر بالسير ما تسبب في دهس حارس الأمن وإصابته في القدم، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار على إطارات السيارة والتي توقفت على أثر ذلك، وجرى اعتقال سائق السيارة الفلسطيني.

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