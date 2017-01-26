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الخميس 26 يناير 2017 04:02 مساءً
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تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة
الركبة

تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة

الخميس، 26 يناير 2017 04:20 م

نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية.

وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل الركبة، والذي يتم الاعتماد عليه بشكل كبير خلال الأعمال اليومية، يتطلب بعض التمرينات مثل صعود السلم كلما كان ذلك ممكن. بالإضافة إلى أن هناك اثنين من التمارين البسيطة الأخرى، أولهما الاستلقاء على الأرض ومد أحد الساقين لأعلى، وتقريب الرجل المنثنية إلى الجسم، وتمديدها مرة أخرى، ويتم تكرار هذا التمرين 12 مرة.

وفي التمرين الثاني يقوم المرء بأرجحة القدم بانتظام عند الجلوس على المكتب في العمل أو الطاولة في المنزل، حيث تعمل هذه الحركات البسيطة على تخفيف العبء عن المفصل والغضاريف.

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