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الزعفراني: الفكر يواجه الإرهاب وليس الأمن
خالد الزعفراني - باحث في الشئون الإسلامية

الزعفراني: الفكر يواجه الإرهاب وليس الأمن

الخميس، 26 يناير 2017 04:38 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإرهاب قديم وموجود منذ عقود وجزء صغير منه يخص الاسلام السياسي، لافتا إلى مصر هي الأقل على مستوى دول المنطقة في إصابتها به، ون الثقافة هي الأساس في مكافحة الجماعات المتطرفة والتكفيرية.

ولفت خلال حوار خاص ببرنامج “عين البرلمان” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الخميس، إلى أن الحل الفكري لابد ان يكون هو الاساس في حل هذه المشكلة ولكن حتى الآن الأمني هو المقدم في التعامل مع الأمر، مشددا على ضرورة ضرورة عمل محاضرات داخل السجون للعمل على مواجهة الأفكار المتطرفة وهو امر ليس بالصعب ولكن يحتاج خطوات محددة للوصول إلى الهدف المطلوب.

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