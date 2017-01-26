علماء: النساء أفضل من الرجال في القيام بعدة مهام في نفس الوقت

كشف علماء عن دليل قوي على أن الرجال يأتون في المرتبة الأقل فيما يتعلق بالتعامل مع أمرين في وقت واحد –على الأقل مقارنة بالنساء دون الستين .

وخلال إحدى الدراسات، طُلب من الرجال القيام بتفكير معقد خلال الجري على جهاز المشي دون الإمساك بزراعي الجهاز حيث توقفوا عن تحريك زراعهم الأيمن خلال المشي على الجهاز، وتفسر هذه الظاهرة بأن العقل عندما يفكر بعمق فهو يرتبط بالجزء الايمن على الأغلب من الجسم .. إلا أن النساء دون الستين لم يتأثرن –وهو الأمر المثير للدهشة بهذا الأمر خلال استخدام نفس الجهاز.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تيم كايليين الباحث بمستشفى جامعة بالجريست في زيوريخ قام بإجراء تجربة مع زملائه شملت 83 من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما وممن يتمتعون بصحة جيدة حيث وجهت لهم بعض الأسئلة خلال سيرهم على جهاز المشي.

وأوضح الخبراء أن “النساء دون الستين كانوا أكثر مقاومة بشكل مثير للدهشة لهذا التأثير وهو ما يكشف عن اختلافات غير متوقعة بين الجنسين بهذا الشأن”.

ورأوا أن هرمونات الجنسية الموجودة بشكل أكبر لدى النساء مقارنة بالرجال “ربما” تلقي الضوء على قدرة السيدة على القيام بعدة مهام في وقت واحد. وقالوا إن تأثيرات هرمون الاستروجين على العقل تعزز من السيطرة الإدراكية.