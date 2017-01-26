"هيستريا الجسد".. رواية تجسد صرخة المرأة ضد الإنتهاكاتالخميس، 26 يناير 2017 04:16 م
صدر عن دار “المكتب المصري للمطبوعات” رواية “هيستيريا الجسد”، للصحفية والكاتبة الروائية هاجر تهامي، بالتزامن مع معرض الكتاب.
وتدور الرواية حول معاناة المرأة النفسية والجسدية وسط مجتمع لايعنية سوا الجسد ، فيمارس عنفه واستبداده على جسد المرأة ، فتكون المرأة بين عنف يمارس عليها من قبل الأهل بدءا بالختان مرورا بالنشئة وما تتعرض له من محاولات للإعتداء الجنسي لتصل في النهاية إلى إعتداء نوع من آخر وهو إغتصاب تحت مسمى الزواج.
وتعرض الروايا قضايا زنا المحارم وما يدور خلف الأبواب المغلقة تحت مسمى الأسرة، ومدي أهمية الأسرة في حق الولاية.
كما تخترق الكاتبة الجانب الديني ، فترى الله وتعبده على طريقتها الخاصة دون إرتكان لطقوس عقائدية، وتحاول أن تصف قرب العلاقة بين العبد وربة تأكيدا على أن لاوصاية بين الخالق والمخلوق.
وتصرخ الكاتبة برفض الثورات القائمة على المأكل لتطالب بثورة أخلاقية ليخرج الجسد من مفهومة العفن داخل العقول المريضة.
وحاول مصمم الغلاف الفنان حسين جبيل أن يواكب أحداث الرواية ، فيصمم غلافا ينطق عما تحتويه تلك الرواية من معاناة جسدية مستمرة لا تنتهي، فيصنع لوحة فنيا تعكس ترجمة حقيقة لهذا العمل.
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