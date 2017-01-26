طالب ملاك شرق السكة بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالتدخل للفصل في قرار لجنة فض المنازعات ببطلان سحب الارض ضد وزارة الإسكان ممثلة في المهندس مصطفي مدبولي بسبب ضربه بعقود الملاك عرض الحائط وبقرار فض المنازعات وقرار تجميد الوضع والإستيلاء علي أراضيهم.

من جانبه قال المهندس عبد العليم الشهاوي المتحدث بأسم الملاك، أن الملاك ” طفح الكيل بهم”، بعد دخول قوات الشرطة وتنفيذ سحب الأرض من الملاك في واقعة تدعوة إلي التخوف، حيث إدعت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عدم جدية الملاك بالزراعة رغم وجود تقارير جهاز مدينة السادس من أكتوبر بجدية الملاك بنسبة 70%.

وتساءل الشهاوى كيف يسحب الوزير الارض بحجة عدم الجدية فى الزراعة ثم يقوم هو ووزارته بتجريفها والبناء عليها الا اذا كان الطمع فى الأرض هو السبب الرئيسى لذلك.

وأكد الشهاوي،أن الوزير وعد بحل المشكلة، ورغم صدور قرار بتجميد الوضع لحين البت في النزاع وفى القضايا الموجودة بالمحاكم، فؤجي الملاك فى 28 فبراير 2016 بدخول المقاولين التابعيين للوزارة الأرض برعاية وزير الإسكان، والبدء في البناء على أراضيهم.