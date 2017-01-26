كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماليزيا، أن عيش الغراب “المشروم” يمكن أن يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، لانه يحتوي على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دورا في خفض أو تأخير التنكس العصبي.

وتشير التقديرات إلى أن 1ر5 مليون أمريكي مصابون بالزهايمر ومن المتوقع أن يصاب 42 مليون حول العالم به بحلول عاما 2020.

وعلى الرغم من تقدم العلاج، إلا أن السيطرة على هذا المرض تظل غير مؤثرة إلى حد كبير، غير أن بحثا جديدا أظهر أن الخواص الموجودة في بعض الفطريات الصالحة للأكل والطبية يمكن أن تعزز من نمو الخلايا العصبية في المخ وتحمي من الإصابة بهذا المرض المرتبط بالتقدم في العمر.

ويمكن لعيش الغراب الذي يحتوي على خواص مضادة للالتهابات أن يستخدم كطعام وظيفي لمحاربة ارتفاع ضغط الدم والذي يسهم في العديد من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر بحسب الباحثين.