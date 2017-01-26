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اشتباكات بين "فتح الشام" والمعارضة المسلحة في إدلب
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اشتباكات بين "فتح الشام" والمعارضة المسلحة في إدلب

الخميس، 26 يناير 2017 04:12 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أفادت مراسلة الغد في دمشق، سلافة شحادة، بأن الاشتباكات الدائرة حاليًا بين المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام في إدلب، هي نتيجة لاجتماع أستانة وترجمة فعلية لما شهدته في الأيام الماضية، إذ شهدت مناطق ريف إدلب والشمال السوري معارك واشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة وتنظيمات أخرى بمختلف مسمياتها.
وأضافت شحادة، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، الخميس، أن التنظيمات المسلحة تسعى للسيطرة على سجن إدلب المركزي والمنطقة بشكل كامل وتحرير من لها داخل السجون، ولا تزال تلك العمليات على امتداد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة للمعارضة والتنظيمات الإرهابية.

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