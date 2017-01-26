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البحث العلمي:8.1% زيادة الابحاث المصرية بدوريات عالمية فى 2016
الدكتور محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

البحث العلمي:8.1% زيادة الابحاث المصرية بدوريات عالمية فى 2016

الخميس، 26 يناير 2017 04:09 م
مـحـيـط ـ مــروة رزق

كشف مؤشر البحث العلمى لشهر يناير 2017 أن نسبة التعاون الدولى فى نشر الابحاث المشتركة بين المؤسسات البحثية المصرية والاجنبية 48،4% % من اجمالى عدد الابحاث الدولية المنشورة فى مصر عام 2016 وذلك وفقا لقاعدة البيانات الدولية Scopus ومن خلال منصة التحليل Scival.

جدير بالذكر أن عدد الأبحاث المصرية التى نشرت فى دوريات عالمية في 2016 بلغ 17464بمعدل نمو 8.1% عن السنة الماضية حيث كان عدد الابحاث 16149بحث منشور فى 2015 بزيادة قدرها 1315 بحث دولى.

ومؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى.

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