ارتفاع الحديد في الجسم يساعد على زيادة التحصيلالخميس، 26 يناير 2017 04:06 م
وصل الباحثون الأمريكيون إلى أن الطلاب اللائقين بدنيا ويتمتعون بمستويات مرتفعة من الحديد، نجحوا فى تحصيل درجات علمية أعلى من أقرانهم ممن لا يمارسون أي نشاط رياضي ويعانون من تدني مستويات الحديد في أجسامهم.
وتتبعت الدراسة ، التي أجريت فى جامعة نبراسكا لنكولن الأمريكية، 105 طلاب جامعيين، حيث بلغ معدل متوسط 3.68 نقطة.
ووجد الباحثون أن الطالبات اللاتي تمتعن بمستويات أعلى من الحديد من أجسامهن حصلن على درجات علمية اعلى، فضلا عن تمتعن بلياقة بدنية مرتفعة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
منع «نجاد البرعي» من السفر
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المحامى الحقوقى نجاد البرعى من السفر إلى الأردن، بناء على قرار من قاضى التحقيقات. وصرحت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، ...Thu, 26 Jan 2017 12:48:53 GMT
-
25 فبراير.. محاكمة أحمد موسى في «التسريبات»
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي “أحمد موسى”، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير ...Thu, 26 Jan 2017 12:48:53 GMT
-
ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو
لم تجد الفنانة السورية ديمة بياعة حرجاً في مشاركة محبيها بجلسة تجميلية خضعت لها في إحدى مراكز التجميل للعناية ببشرتها. ديمة نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
ضبط «ضابط شرطة» متهم بالنصب على المواطنينThu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
آمنة نصير: 94% من أطفال الشوارع نتاج «الطلاق الشفهي»
قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد كثيرا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم الطلاق إلا بوجود مأذون، لافتة انها كانت تدعم هذا الأمر منذ كانت مشيرة خطاب، ...Thu, 26 Jan 2017 12:16:38 GMT
-
كشف «فضيحة فساد» في صندوق التنمية المحلية.. والوزير يبلغ النيابة
كشفت وزارة التنمية المحلية عن واقعة فساد جديدة تتمثل في عدم إضافة مبالغ مالية إلى حسابات صندوق التنمية المحلية المودعة بأحد البنوك خلال السنة المالية 2013/2014، وذلك ...Thu, 26 Jan 2017 12:00:20 GMT
-
"أرض - جو" غادة عبدالرازق في مدينة الإنتاج الإعلامي
بعد أن وقعت عقد بطولة مسلسل “أرض - جو” مع كل من المنتج ياسر سليم، والمنتج تامر مرسي، تستعد الفنانة غادة عبد الرازق خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير دورها في ...Thu, 26 Jan 2017 11:45:09 GMT
-
مختارات من الموسيقى الأمريكية على المسرح الكبير السبت المقبل
يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا تحت عنوان: “أفضل علامات السينما الأمريكية”، بعد غد السبت على المسرح الكبير بدار ...Thu, 26 Jan 2017 11:15:36 GMT