وصل الباحثون الأمريكيون إلى أن الطلاب اللائقين بدنيا ويتمتعون بمستويات مرتفعة من الحديد، نجحوا فى تحصيل درجات علمية أعلى من أقرانهم ممن لا يمارسون أي نشاط رياضي ويعانون من تدني مستويات الحديد في أجسامهم.

وتتبعت الدراسة ، التي أجريت فى جامعة نبراسكا لنكولن الأمريكية، 105 طلاب جامعيين، حيث بلغ معدل متوسط 3.68 نقطة.

ووجد الباحثون أن الطالبات اللاتي تمتعن بمستويات أعلى من الحديد من أجسامهن حصلن على درجات علمية اعلى، فضلا عن تمتعن بلياقة بدنية مرتفعة.