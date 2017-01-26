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ارتفاع الحديد في الجسم يساعد على زيادة التحصيل
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ارتفاع الحديد في الجسم يساعد على زيادة التحصيل

الخميس، 26 يناير 2017 04:06 م

وصل الباحثون الأمريكيون إلى أن الطلاب اللائقين بدنيا ويتمتعون بمستويات مرتفعة من الحديد، نجحوا فى تحصيل درجات علمية أعلى من أقرانهم ممن لا يمارسون أي نشاط رياضي ويعانون من تدني مستويات الحديد في أجسامهم.

وتتبعت الدراسة ، التي أجريت فى جامعة نبراسكا لنكولن الأمريكية، 105 طلاب جامعيين، حيث بلغ معدل متوسط 3.68 نقطة.

ووجد الباحثون أن الطالبات اللاتي تمتعن بمستويات أعلى من الحديد من أجسامهن حصلن على درجات علمية اعلى، فضلا عن تمتعن بلياقة بدنية مرتفعة.

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