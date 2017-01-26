 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 03:56 مساءً
روابط سريعة
علماء يتوصلون للعلاقة بين الضغط العصبي والذبحة والسكتة
ضغوط

علماء يتوصلون للعلاقة بين الضغط العصبي والذبحة والسكتة

الخميس، 26 يناير 2017 04:05 م

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من الأطباء الأمريكيين فى جامعة “نيويورك”، ونشرت نتائجها فى مجلة “ذو لانست” الطبية، عن وجود علاقة بين التعرض للضغوط التي يواجهها الإنسان فى حياته، وتأثيرها على الأوعية الدموية وشرايين القلب.

وبينت الدراسة أن هذه الضغوط تعمل على تنشيط جزء فى المخ مسئول عن الخوف، مسببا لالتهابات تزيد فرص ترسب الدهون على جدار الأوعية الدموية، وبالتالي التسبب في فشل عضلة القلب لتحدث الإصابة بالسكتة الدماغية.

من ناحية أخرى، قال البروفيسور الفرنسي آلان تدجوري رئيس مركز الأبحاث القلبية في المستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا، إن خطورة فشل عضلة القلب يأتي فى غضون 24 ساعة من التعرض للصدمات النفسية كوفاة عزيز، لتتضاعف 21 مرة فى ال 6 ساعات الأولى، فيما تسهم عوامل التدخين، ضغط الدم المرتفع ومرض السكر بصورة مباشرة فى حدوث السكتات الدماغية والذبحات الصدرية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3