حذر خبراء بريطانيون فى جامعة “لندن” من أن واحدا من بين ثمانية بالغين في المملكة المتحدة يعيش وهو مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم دون أن يدرك ذلك وهو ما يعرضه لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن هيئة الصحة العامة البريطانية أن حوالي 5.5 مليون شخص يعيشون وهم غير مدركين لحقيقة إصابتهم بضغط الدم أو ما يعرف بـ”القاتل الصامت”.

من جانبها، دعت مؤسسة القلب البريطانية لإجراء “تطوير عاجل” في معدلات التشخيص وأدانت هذا الوضع، واصفة إياه بأنه “غير مقبول ببساطة”.

يشار إلى أن أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة مصابون بارتفاع ضغط الدم، فيما لم يتلق واحد من بين ثمانية منهم التشخيص لهذا المرض.

ويمكن لارتفاع ضغط الدم أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات إضافة إلى الخرف الوعائي.

ولكن لأن ضغط الدم يأتي غير مصحوب بأعراض، فنادرا ما يدرك الناس إصابتهم به لحين فحص الأطباء لهم أو معاناتهم من مشكلات صحية أخرى نتيجة له.