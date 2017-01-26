حذرت دراسة نرويجية أجريت في جامعة العلوم والتكنولوجيا فى أوسلو، الحوامل من افتقار نظامهم الغذائي اليومي من فيتامين “ب- 12” فى وجباتهم الغذائية اليومية، ليصبحن أكثر عرضة للولادة المبكرة.

فقد أظهرت الدراسة، التي أجريت على 11.216 سيدة حامل فى 11 دولة، أن انخفاض مستويات فيتامين “ب -12” المتواجد عادة بكميات وفيرة فى مصادر البروتين الحيوانية، مرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، حيث يعد هذا الفيتامين عنصرا حيويا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والطاقة الأيضية الخلوية، فيما يسهم نقص هذا الفيتامين فى فقر الدم وتلف الجهاز العصبي.

وقال الدكتور تورمود روجين أستاذ طب النساء والتوليد فى جامعة “أكرشوس”، إن فيتامين “ب 12” يعد من المغذيات الأساسية، لا يتواجد سوى فى المنتجات البروتينية الحيوانية مثل اللحوم، الحليب والبيض، فالسيدات اللاتي يستهلكن كميات قليلة من هذه العناصر الغذائية الهامة يصبحن الأكثر عرضة للولادة المبكرة بسبب نقص هذا الفيتامين

الحيوي في أجسامهن.

ويعد انخفاض وزن الوليد ونصف وفيات الرضع في 28 يوما الأولى من ولادتهم أحد أهم الأسباب وراء انخفاض مستوى فيتامين “ب 12” في أجسام أمهاتهن.