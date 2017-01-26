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كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن استكشاف الفضاء
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كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن استكشاف الفضاء

الخميس، 26 يناير 2017 03:51 م

ذكر تقرير إخباري صباح اليوم الخميس أنه من المقرر أن توقع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي الكورية الجنوبية مع وكالة الإمارات للفضاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استكشاف الفضاء في 31 يناير الجاري في أبو ظبي.

واتفقت كوريا الجنوبية والإمارات بهذه المناسبة على تعزيز التعاون في الاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء والتشاور في سياسة والقوانين واللوائح الخاصة بالفضاء وتطوير القوى البشرية، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوزارة، إن مذكرة التفاهم “ستسهم في توسيع تصدير صور الأقمار الصناعية من قبل الشركات المحلية وزيادة فرص المشاركة في المشاريع لإنشاء منصة الإطلاق وتوسعة مرافق التجميع للقمر الصناعي”.

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