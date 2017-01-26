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منة شلبي تكشف تفاصيل إصابتها في فيلمها مع أحمد حلمي.. فيديو
منة شلبي ـ منة شلبى

منة شلبي تكشف تفاصيل إصابتها في فيلمها مع أحمد حلمي.. فيديو

الخميس، 26 يناير 2017 04:12 م

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن إصابة خطيرة تعرضت لها بسبب دورها في فيلم “آسف على الإزعاج” بطولة الفنان أحمد حلمي.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها ببرنامج “شيري استوديو” على قناة DMC، إن دورها في الفيلم تطلب أن تأخذ لون “تان”، وهو ما دفعها للذهاب إلى الغردقة لتأخذ هذا اللون، وقالت: “أنا مكنتش نايمة فروحت نمت في الشمس، صحيت على رائحة شياط جلدي، لكن ما أخدتش بالي إن حصل حاجة”.

وأضافت: “فروحت بصيت في المرايا لقيت نفسي شبه تماثيل متحف مدام توسو، فلما روحت حطيت على وشي زبادي وخيار ونمت، ولما صحيت وبصيت في المرايا شوفت الكارثة، وشي باظ وحسيت أن مستقبلي كله ضاع، فكلمت المستشفى، الدكتور معرفنيش من شكلي عرفني من صوتي.. وقالي إن ده حرق درجة تانية”، مشيرة إلى أنها بعد أن تم علاجها البعض اعتفد أنها قد أجرت عمليات تجميل.



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