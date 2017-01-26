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أوراق الزعتر تخفف التهابات الشعب الهوائية
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أوراق الزعتر تخفف التهابات الشعب الهوائية

الخميس، 26 يناير 2017 03:49 م

كشفت أحدث الدراسات الطبية، التي قام بها الطبيب الفرنسي “كلير فرايسينية ” المتخصص فى العلاج بالأعشاب في جامعة “باريس”، عن أن أوراق وزيت الزعتر، التي تزرع فى دول حوض البحر المتوسط خاصة فى المناطق الجافة والصخرية التي لا تحتاج لأشعة الشمس، تستخدم كمضادات للبكتيريا لتخفيف التهابات الشعب الهوائية
واسترخاء العضلات.

وتستخدم أوراق الزعتر، الذي يتراوح طولها ما بين 20 – 25 سم، عن طريق الغلي فى لتر من الماء، ليتم شرب منها على مدار اليوم لتخفيف حدة نوبات السعال، كما يتم خلط زيت الزعتر وزيت الجوجوبا لعلاج حب الشباب، كما يساعد فى الاضطرابات المعوية إلا أن الطبيب الفرنسي حذر من استخدامه على بين الحوامل والأطفال.

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