قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن آفاق تسوية الأزمة السورية أصبحت “مقبولة” بعد لقاء أستانة الذي ناقش الأزمة في سوريا، بمشاركة كل من روسيا وإيران وتركيا والحكومة السورية وفصائل المعارضة.

وقال لافروف ردا على سؤال حول الخطوات القادمة بعد انتهاء لقاء أستانة “العمل ثم العمل ومرة أخرى العمل”، بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وانتهت محادثات أستانة الثلاثاء الماضي من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية للوضع في سورية، بعد يومين من اجتماع ممثلي الحكومة والمعارضة برعاية روسيا وإيران وتركيا.

وجاء في البيان الختامي للدول الراعية للمفاوضات أن على جميع الأطراف السعي لتعزيز وقف إطلاق النار، ومحاربة تنظيم داعش والبدء في مفاوضات سياسية، مشددة على أن النزاع العسكري ليس حلا للوضع في سوريا.