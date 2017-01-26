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سائق «حنطور السيسي»: قضيت أسعد أوقات حياتي مع الرئيس
السيسي يتجول على الحنطور في اسوان

سائق «حنطور السيسي»: قضيت أسعد أوقات حياتي مع الرئيس

الخميس، 26 يناير 2017 03:51 م

كشف سيد عبد الناصر سائق حنطور الرئيس السيسي، عن تفاصيل جولة الرئيس على الكورنيش، قائلًا “أثناء تواجدى وزملائى من سائقى الحنطور بكورنيش النيل بالقرب من فندق إقامة الرئيس فى مدينة أسوان، ولم أكن أعلم بتواجد الرئيس فى الفندق، استدعى الأمن بعض من سائقى الحنطور، وكان عددهم 6 أشخاص بعرباتهم، وطلبوا منهم أن يستعدوا للانطلاق فى رحلة على طريق كورنيش النيل، ولم يكن يعلم أحد أن الرحلة ستكون رئاسية، وكان اعتقاد سائقى الحنطور أن هناك بعض السائحين الأجانب الذين يرغبون فى التنزه بطريق كورنيش النيل.

وأعرب عبدالناصر خلال تصريحاته لبرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، اليوم “الخميس”، عن سعادته لمفاجأة لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار، قائلا: “الفرحة مكنتش سيعاني.. كان هيغمي عليا من كتر الفرح”.

وتابع سائق حنطور الرئيس: “قضيت أسعد تلت ساعة فى حياتى بصحبة الرئيس السيسي وزوجته، مؤكدا أن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة للسياحة بأسوان.

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