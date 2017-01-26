أشارت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التي أجرتها الباحثة الفرنسية بربارا دومونيكس المتخصصة فى الغدد الصماء بجمعية الصحة الفرنسية، أن اضطراب الغدد الصماء ناتج عن التعرض للتلوث والمنتجات الكيماوية التي تصيب التمثيل الغذائي في الجسم ومسببة الإصابة بالسرطان وتؤثر على نمو المخ.

وأوضحت الباحثة الفرنسية، أن عدد الأطفال المصابين باضطراب الغدد الصماء والتوحد والأنتباه والذين يعانون من فرط النشاط فى تزايد مستمر لافتة أن هناك تهديدا بفقدان الذاكرة بسبب التلوث مما يثير قلق العديد من العلماء والمتخصصين في مجال الغدد الصماء.