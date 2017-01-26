"مآرب كلب" الأعلى مبيعا بقائمة نيويورك تايمزالخميس، 26 يناير 2017 06:11 م
على مستوى الأعمال الأدبية صعدت رواية ” مآرب كلب” لويليام بروس كاميرون للمركز الأول بينما حلت رواية ” رجل يدعى اوف” لفريدريك باكمان في المركز الثاني.
وثالثا جاءت رواية “صفقة كاملة” للورين بلاكلي فيما احتلت رواية “العشيقة” لدانيال ستيل المركز الرابع.
وللأسبوع الثاني على التوالي كان المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز من نصيب رواية “الصفار” لجون جريشام .
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير جاءت قائمة النيويورك تايمز كالتالى:
في المركز الأول جاء كتاب “ارقام مخفية” لمارجوت لي شيتيرلي بينما تراجع كتاب “مرثية هيل بيلي” للمركز الثاني.
وثالثا جاء كتاب “ثلاثة ايام في يناير” لبريت باير اما كتاب “قتل الشمس المشرقة” لبيل اوريلي ومارتين دوجارد فجاء في المركز الرابع.
وهبط كتاب “المدينة المفقودة” لدوجلاس بريستون للمركز الخامس والأخير في القائمة للأسبوع الأخير.
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