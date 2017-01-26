أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والاداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ، إن وفدا من الهيئة الاستشارية للمنظمة العالمية “إيكوموس” يبحث ادراج ابراج الكويت على قائمة التراث العالمي.

وأضاف الوزير الحمود ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه اجتمع الليلة الماضية بوفد من هيئة “إيكوموس” المعنية بحماية الشواهد والصروح التاريخية الذي يزور الكويت حاليا ، موضحا ان زيارتهم مهمة لأن هذه الهيئة معتمدة من لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والتي سيتم من خلالها تقييم المواقع التاريخية الكويتية المرشحة للادراج على قائمة التراث العالمي .

وأوضح ان الوفد سيقوم بزيارات أخرى بعد ستة أشهر لكتابة الرأي النهائي قبل تسليم الملف الخاص بالموقع ليتم عرضه على الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو قبل التصويت النهائي لاعتماد المواقع على قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة التقييمية الأولى لوفد الإيكوموس التركيز على موقع أبراج الكويت على أن يتبعها زيارة أخرى لإعداد تقرير فني كامل عنها يساعد متخذي القرار على استكمال جميع العناصر المطلوبة لضمان نجاح ترشيح الموقع متمنيا نجاح الكويت في إدارج كل من أبراج الكويت وجزيرة فيلكا وقصر الشيخ عبدالله الجابر الصباح كمواقع تاريخية على قائمة التراث العالمي.

واكد أنه في كل زيارة يقوم بها الوفد سيعد تقريرا فنيا يوضح فيه مميزات الموقع المرشح والنواقص إن وجدت كما يسعى إلى الاجتماع بكل الأطراف المعنية بالموقع مبينا ان ذلك هو النظام المتبع في إعداد الملفات الخاصة بالمواقع التاريخية والتراثية للدول التي تسعى لتسجيل مواقع لها على قائمة التراث العالمي.