بالفيديو.. مراسم تنصيب "فان ديربلن" رئيسا للنمساالخميس، 26 يناير 2017 02:49 م
أدى الكسندر فان ديربلن اليوم الخميس، مراسم التنصيب الرسمية لرئيس دولة النمسا الجديد حيث يتولى مهامه كرئيس للجمهورية عقب تأدية اليمين الدستورية في جلسة تاريخية أمام البرلمان بغرفتيه.
ويلقي الرئيس كلمة إلى الشعب بمناسبة استلام مهام منصبه رسميًا، بعد فوزه في جولة الإعادة الثانية التي خاضها أمام منافسه الخاسر، نوربرت هوفر مرشح حزب “الحرية” اليميني المتشدد، الرئيس الثالث لبرلمان النمسا.
وشهدت الإحتفالية قطع الرئيس الجديد المسافة التي تفصل مقر البرلمان عن مكتب رئاسة الجمهورية سيرًا على الأقدام، قام خلالها بتلقي التهاني من أفراد الشعب المصطفين على جانبي الطريق، قبل الوصول إلى مكتبه، حيث يستعرض عناصر حرس الشرف العسكري في باحة مقر رئاسة الجمهورية، ويلتقي المواطنين الذين يشهدون مراسم حفل التنصيب.
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