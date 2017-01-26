أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد يسري رزق، إنه جاري التفاوض مع السلطات الليبية عن طريق سفارة مصر في ليبيا والتي تمارس عملها من القاهرة للإفراج عن المصريين المخطتفين في ليبيا.

وقال مساعد وزير الخارجية خالد رزق، في تصريحات لفضائية “المحور”، إن الخارجية المصرية تلقت من الأهالي معلومات عما حدث لذويهم، وتبذل أقصى جهدها لإنقاذهم.

وأشار السفير خالد يسري رزق، إلى أنه تم إنقاذ أيضاً مجموعة مكونة من 16 مصرياً منذ أيام كان تم اختطافهم من قبل عصابات ليبية، لكن السلطات الليبية تمكنت من تحريرهم وتم ترحيلهم إلى مصر.

وأكد أهالي المصريين أنه تم اختطاف 7 من أبنائهم وينتمون لمحافظة بني سويف، في إحدى المدن الليبية ويطالب من اختطفهم بدفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

وحذرت الحكومة المصرية مواطنيها من السفر إلى ليبيا خلال الوقت الحالي بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك.