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الأزهر يقيم للمرة الأولى جناحا بمعرض الكتاب
معرض الكتاب

الأزهر يقيم للمرة الأولى جناحا بمعرض الكتاب

الخميس، 26 يناير 2017 08:20 م
وكالات - أ ش أ

يشارك الأزهر الشريف – وللمرة الأولى – بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته ال` 48 بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك في الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 10 فبراير ، وذلك من أجل التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به الأزهر من جهود لإرساء السلام المجتمعي, ومحاربة الفكر المتطرف, والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف

ومن المقرر أن يعرض جناح الأزهر خلال مشاركته بصالة (4) بسرايا اتحاد الناشرين المصريين العديد من الإصدارات و الدوريات والحوليات العلمية والأدبية والفكرية لقطاعات الأزهر المختلفة , بالإضافة إلى تقديم عرض بانورما خاص بذاكرة الأزهر لرواد الجناح, يبرز من خلالها جهود الأزهر على مر التاريخ كحصن للوسطية والاعتدال , وقلعة للغة العربية, وملاذ للهوية المصرية.

كما ينظم الجناح العديد من الندوات بمشاركة عدد من علماء وأساتذة الأزهر الشريف وعدد من المفكرين والمثقفين ،بهدف فتح حوار مجتمعي بين رواد المعرض ومؤسسات الأزهر لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الشباب وتهم الوطن والمواطن, وذلك بمشاركة ( مكتبة الأزهر , مجمع البحوث الإسلامية , قطاع المعاهد الازهرية , جامعة الأزهر , المركز الإعلامي بالأزهر , مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية , مركز الأزهر للترجمة , الرابطة العالمية لخريجي الأزهر ) .

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