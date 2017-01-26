وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر إلى السيد الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة ،وذلك بشأن القرار الذى أصدره مؤخراً ، وبمقتضاه يتم السماح لأبناء الوطن من الاشخاص ذوى الإعاقة باعاقات مختلفة من الرجال والنساء بدخول الأماكن الثقافية مثل السيرك القومى ، ومسرح الطفل ، بمرافق واحد بالمجان ،وهذا إلى جانب دار الأوبرا ،قطاع الفنون التشكيلية ،جميع مسارح الوزارة ،مكتبة القاهرة الكبرى .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار الإنسانى الذى يعكس تقديراً وتكريماً لشركائنا فى الوطن من المواطنين والمواطنات ذوى الإعاقة ،معربةً عن تطلعها أن تبنى جميع الوزارات والهيئات مثل هذا التوجه .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر إلى النائبة منى منير التى بادرت برفع طلب إلى السيد وزير الثقافة يتضمن السماح للاشخاص ذوى الإعاقة من الرجال والنساء بإصطحاب مرافق بالمجان ، استشعاراً منها بحقوق ذوى الإعاقة.