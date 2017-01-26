 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 07:48 مساءً
روابط سريعة
إشادة بقرار دخول ذوي الإعاقة الأماكن الثقافية مجانا
رئيس المجلس القومي للمرأة - الدكتورة مايا مرسي

إشادة بقرار دخول ذوي الإعاقة الأماكن الثقافية مجانا

الخميس، 26 يناير 2017 08:29 م

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر إلى السيد الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة ،وذلك بشأن القرار الذى أصدره مؤخراً ، وبمقتضاه يتم السماح لأبناء الوطن من الاشخاص ذوى الإعاقة باعاقات مختلفة من الرجال والنساء بدخول الأماكن الثقافية مثل السيرك القومى ، ومسرح الطفل ، بمرافق واحد بالمجان ،وهذا إلى جانب دار الأوبرا ،قطاع الفنون التشكيلية ،جميع مسارح الوزارة ،مكتبة القاهرة الكبرى .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار الإنسانى الذى يعكس تقديراً وتكريماً لشركائنا فى الوطن من المواطنين والمواطنات ذوى الإعاقة ،معربةً عن تطلعها أن تبنى جميع الوزارات والهيئات مثل هذا التوجه .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر إلى النائبة منى منير التى بادرت برفع طلب إلى السيد وزير الثقافة يتضمن السماح للاشخاص ذوى الإعاقة من الرجال والنساء بإصطحاب مرافق بالمجان ، استشعاراً منها بحقوق ذوى الإعاقة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3