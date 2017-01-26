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الموارد المائية تحدد المساحات المخصصة لزراعة في المحافظات المختلفة
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري

الموارد المائية تحدد المساحات المخصصة لزراعة في المحافظات المختلفة

الخميس، 26 يناير 2017 02:39 م
محيط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي رقم 1032 لسنة 2016، والخاص بتحديد المساحات المنزرعة بالأرز في المحافظات المختلفة.

ونصت المادة الأولى من القرار على الغاء القرار الوزاري رقم 86 الصادر بتاريخ 7/9/2016.

ونصت المادة الثانية من القرار على زراعة الأرز في المحافظات الملحقة بالقرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها (مليون وستة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر فدانا.

ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجان من الإدارات المركزية للموارد المائية والري والإدارات المركزية للزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المعنية لإعداد الكروكيات للمساحات المقررة زراعتها بالأرز.

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